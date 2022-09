Como | Gattuso a rischio esonero | le due parti s’incontreranno per decidere il futuro

(Di giovedì 8 settembre 2022) Aleggiano tanti dubbi in merito aldi Gia, allenatore del. Il tecnico si è infatti seduto in panchina solamente in un’occasione nelle prime quattro giornate di Serie B 2022/2023. Alla base di ciò, come spiega la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un problema di salute legato allo stress. Il club comasco lo ha aspettato senza battere ciglio, ma allo stesso tempo deve fare i conti con una serie di risultati deludenti, a cui l’assenza disembra aver contribuito. Le duesi incontreranno dunque a breve perinsieme del. Qualora ildovessero separarsi, si parla di D’Angelo e Aglietti come possibili successori. SportFace.

