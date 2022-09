Buckingham Palace, bandiera a mezz'asta per la morte della regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) bandiera a mezz'sta a Buckingham Palace dopo l'annuncio della morte della regina Elisabetta II. La monarca piu' longeva della storia britannica, icona riconoscibile da miliardi di persone in tutto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022)'sta adopo l'annuncioII. La monarca piu' longevastoria britannica, icona riconoscibile da miliardi di persone in tutto il ...

trash_italiano : Il doppio arcobaleno apparso oggi pomeriggio davanti a Buckingham Palace. - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - GabriellaGaro14 : @racemoslego Buonasera @racemoslego, non raggiungibile è il sito ufficiale di Buckingham Palace per via dell'aggion… - GiordanaBt : RT @ilpost: Un gruppo di persone fotografa l'annuncio della morte della regina Elisabetta II appeso fuori dai cancelli di Buckingham Palace… -