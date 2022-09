Agropoli | palazzetti dello sport ancora nel degrado

(Di giovedì 8 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il tempo passa ma il PalaGreen e il PalaImpastato adcontinuano a versare nel più totale stato di abbandono. Una situazione ormai atavica che l’attuale amministrazione guidata da Roberto Antonio Mutalipassi ha ereditato dalla precedente a matrice Adamo Coppola. Se Coppola, però, aveva promesso interventi, che non si sono potuti tenere perché la maggioranza (tra cui lo stesso Mutalipassi) ha deciso di porre fine anzitempo a quella esperienza amministrativa, lo stesso non si può dire di chi oggi amministra. Nonostante le innumerevoli segnalazioni, infatti, a Palazzo di Città le bocche sono cucite e nulla si muove. Il sindaco e i suoi sono molto attivi sui social, strumenti utilizzati sia per comunicare che per controllare chi parla die soprattutto cosa dice, ma sui ...

Cronache Salerno

E’ stata aggiudicata la gara di appalto per la messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane, arteria stradale che collega il porto turistico di Agropoli con via Granatelle, costeggiando Piazza ...Comuni: E' stata aggiudicata la gara di appalto per la messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane, arteria stradale che collega ..