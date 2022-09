Achille Lauro dai pazienti pediatrici del Centro Nemo di Ancona

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – L’artistasi è recato agli Ospedali Riuniti dinel pomeriggio del 7 settembre, nella IX Giornata mondiale sulla distrofia di Duchenne e Becker. Poche ore prima del suo concerto a Pescara, nel ‘tour parallelo’ che sta compiendo nei repartidi alcuni ospedali italiani, a Torretteha incontrato i bimbi della Cardiochirurgia pediatrica e idelclinico, la settima sede dei centri clinici impegnati nella cura e nella ricerca sulle malattie neuromuscolari. (GUARDA LE FOTO) “E’ straordinario per noi celebrare la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia di Duchenne con il messaggio di possibilità e talento cheha donato ai ...

commercialista : RT @carmelopalma: Un po' Achille Lauro, un po' Pino Aprile, un po' Ciccio Franco, 'Peppin a' pochette' Conte si accinge a diventare il capo… - StefanoAM : RT @carmelopalma: Un po' Achille Lauro, un po' Pino Aprile, un po' Ciccio Franco, 'Peppin a' pochette' Conte si accinge a diventare il capo… - Beatrix_aka_BM : RT @carmelopalma: Un po' Achille Lauro, un po' Pino Aprile, un po' Ciccio Franco, 'Peppin a' pochette' Conte si accinge a diventare il capo… - Di48Ma : RT @carmelopalma: Un po' Achille Lauro, un po' Pino Aprile, un po' Ciccio Franco, 'Peppin a' pochette' Conte si accinge a diventare il capo… - Pietroross : RT @carmelopalma: Un po' Achille Lauro, un po' Pino Aprile, un po' Ciccio Franco, 'Peppin a' pochette' Conte si accinge a diventare il capo… -

IlPescara

L'artistasi è recato agli Ospedali Riuniti di Ancona nel pomeriggio del 7 settembre, nella IX Giornata mondiale sulla distrofia di Duchenne e Becker . Poche ore prima del suo concerto a Pescara, ...Nel corso della giornata massicci anche i servizi messi in campo in occasione del concerto dicon il coinvolgimento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. ... VIDEO | L'energia di Achille Lauro travolge il Festival Dannunziano Il cantautore stamattina è arrivato al Museo Archeologico tarantino, da cui si lascerà ispirare per creare un brano esclusivo ...Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - L'artista Achille Lauro si è recato agli Ospedali Riuniti di Ancona nel pomeriggio del 7 settembre, nella ...