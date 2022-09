A Capri torna “Il Canto delle Sirene” | 12 eventi in luoghi magnifici dal Chiostro Grande alla Grotta Azzurra | ecco gli ospiti e il programma

(Di giovedì 8 settembre 2022) La. Dove i colori sono di un turchese e argento impossibili da descrivere. Figuriamoci con la musica e ilè un sogno. Non solo per i vip internazionali che dai loro yatch decidono di fermarsi per una cenetta con vista o una passeggiata. Ma per i cittadini e turisti che amano tuffarsi nella memoria culturale dei suoi. “Il” Festival internazionale di(e Ana) dall’8 al 24 settembre anima le terrazzesue ville antiche, le piazze, il lido e persino, appunto, la celebre. Un viaggio negli incanti dell’isola fra musica e teatro. Dopo il successo del prologo lo scorso anno, la kermesse ...

FQMagazineit : A Capri torna “Il Canto delle Sirene”, 12 eventi in luoghi magnifici dal Chiostro Grande alla Grotta Azzurra: ecco… - Rojname_com : A Capri per ascoltare il Canto delle Sirene, torna la seconda edizione del Festival Internazionale | Dove Viaggi - Rojname_com : A Capri torna il Festival Internazionale 'Canto delle Sirene' di Gleijeses - Napolisera - Rojname_com : A Capri torna il ‘Canto delle Sirene’ di Gleijeses – Metropolisweb - RoelsVirginie : Capri, torna il festival che celebra la libertà di donne straordinarie: contro mascolinità tossica, mammismo e femm… -

Il Fatto Quotidiano

Dall'8 al 24 settembree Anacapri saranno il palcoscenico del Canto delle Sirene, la seconda edizione della kermesse musicale e teatrale diretta da Geppy Gleijeses. 12 eventi in luoghi magnifici come il Chiostro ...Fino a Fabrizio Gifuni che a quasi vent'anni da "'Na specie de cadavere lunghissimo"a Pier ... a Milano; e la prima edizione del Festival Internazionale di(SA) con Alessandro Preziosi in "... A Capri torna “Il Canto delle Sirene”, 12 eventi in luoghi magnifici dal Chiostro Grande alla… Dall'8 al 24 settembre Capri e Anacapri saranno il palcoscenico del Canto delle Sirene, la seconda edizione della kermesse musicale e teatrale diretta da Geppy Gleijeses. 12 eventi in luoghi magnifici ...A Capri settembre non è solo sinonimo di mondanità e jet set ma di ricercatezza culturale e paesaggio di libertà. E’ su questo filone che si colloca la seconda edizione ...