US Open 2022, Karen Khachanov: "Semifinale Slam mi dà una carica enorme. La sconfitta di Nadal ha fatto alzare il livello" (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'uomo che non ti aspetti. In uno US Open 2022 senza padroni viene fuori il russo Karen Khachanov: stagione non eccezionale per lui che nell'ultimo Grand Slam stagionale si è andato a prendere la Semifinale, con un cammino strepitoso. Nei quarti è riuscito ad imporsi in cinque set sull'australiano Nick Kyrgios. Le parole dopo il trionfo di ieri riportate da Ubitennis: "Sono rimasto lì ad aspettare le mie possibilità. Le ho attese, ma le ho create e sono super felice e super orgoglioso di aver potuto vincere la gara. Per me si tratta di un ulteriore step di crescita con la prima Semifinale raggiunta". Sulla sconfitta di Rafael Nadal, grande favorito per il titolo: "Era dall'altra parte del tabellone per cui ho pensato a vincere le mie ..."

