Ultime Notizie – Justin Bieber annulla il tour: “Mia salute priorità” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Justin Bieber sospende il suo ‘Justice World tour’ per problemi di salute. Lo annuncia lo stesso cantante, che da mesi sta combattendo contro la sindrome di Ramsay Hunt, sul suo profilo Instragram: “Adesso devo dare priorità alla mia salute”, scrive Bieber, aggiungendo: “Starò bene, ma ho bisogno di prendermi del tempo per riposarmi e migliorare”. La malattia di Bieber è una patologia neurologica che può svilupparsi in seguito a un’infezione da herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio, che colpisce il nervo facciale causando la paralisi di una parte del viso. Anche lo stress può essere un fattore scatenante in quanto può indebolire il sistema immunitario e le persone stressate hanno maggiori probabilità di soffrire di infezioni. A giugno scorso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022)sospende il suo ‘Justice World’ per problemi di. Lo annuncia lo stesso cantante, che da mesi sta combattendo contro la sindrome di Ramsay Hunt, sul suo profilo Instragram: “Adesso devo darealla mia”, scrive, aggiungendo: “Starò bene, ma ho bisogno di prendermi del tempo per riposarmi e migliorare”. La malattia diè una patologia neurologica che può svilupparsi in seguito a un’infezione da herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio, che colpisce il nervo facciale causando la paralisi di una parte del viso. Anche lo stress può essere un fattore scatenante in quanto può indebolire il sistema immunitario e le persone stressate hanno maggiori probabilità di soffrire di infezioni. A giugno scorso ...

Volatilevitali1 : RT @Siciliano741: - zazoomblog : Ultime Notizie – “Pre-Occupiamoci della meningite…e non solo” in streaming su Adnkronos - #Ultime #Notizie #“Pre-Oc… - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 8 settembre 2022: le zone colpite, le previsioni di domani - MariaAversano1 : RT @Siciliano741: - Mariari30057064 : RT @ErmannoKilgore: Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Letta: «Rosatellum imposto da Renzi per prendere il 70%»- -