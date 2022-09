Salisburgo-Milan 1-1 | il commento dei nostri ‘Black Devils’ | VIDEO

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - sportli26181512 : Il Milan riparte dopo il Salisburgo: approccio diverso e un super Leao: Resta un po' di amaro in bocca dopo il pari… - scistof_pointek : @baddiesfutbolx Milan merda ahaha pareggiato contro il Salisburgo godo derby rovinato merde -

Va oltre il concetto di rivalità con i cugini Andrea Scanzi nel commentare il derby vinto dalsabato. Il giornalista de Il Fatto quotidiano, accanito tifoso del Diavolo, parla a Radio ......Ilsi è dimostrata essere un'ottima formazione con una buona condizione fisica. I rossoneri hanno faticato parecchio e alla fine il pari è stato il risultato più giusto. Come accennato, i ...Inizia con un pareggio in rimonta il cammino del Milan in UEFA Champions League. I campioni d'Italia accusano il colpo, ma prima dell'intervallo riescono a trovare la rete del pareggio… Leggi ...MilanLive.it fornisce le ultime novità sulla rosa di Stefano Pioli. Le ultime da Milanello raccolte dalla nostra ...