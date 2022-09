Russia e Cina, via all'alleanza per la dedollarizzazione Pechino paga il gas in rubli, le banche russe usano yuan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gazprom annuncia: il pagamento del gas da parte della Cina avverrà per il 50% in rubli e per il 50% in yuan. Xi per la prima volta all'estero dal gennaio 2020 per incontrare Putin Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gazprom annuncia: ilmento del gas da parte dellaavverrà per il 50% ine per il 50% in. Xi per la prima volta all'estero dal gennaio 2020 per incontrare Putin Segui su affaritaliani.it

