Questi sono i migliori caschi bici per rimanere eleganti e comunque protetti su due ruote

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ipernonancora obbligatori, maun accessorio fondamentale per la sicurezza. Perché, seclette e e-bike saranno grandi protagonisti negli spostamenti urbani ed extraurbani, per girare in sicurezza occorre indossare un casco moderno e versatile che protegga da eventuali brutte sorprese. Ovviamente tutti i caschetti in vendita in Italiaomologati e rispettano la direttiva EN1078 in materia di sicurezza, quindi su questo aspetto c’è poco da preoccuparsi. Moltiaggiungono poi protezioni aggiuntive, come il sistema MIPS. Meglio sceglierlo. Il sistema, brevettato in Svezia, incorpora all'interno del casco un piano di scorrimento (di 10-15mm) progettato per ridurre le forze e l’energia verso la testa con lo scopo di diminuire le lesioni ...