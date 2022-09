Progetto “D R E A M S ” | Coppola | “Garantito accesso allo sport a minori provenienti da situazioni di difficoltà”

...politico del Sindaco di Sicilia, Cateno De Luca, candidato alla presidenza della regione Siciliana. 'L'occasione mi è gradita per ringraziare i nostri consiglieri comunali Giuseppina,...Il museo di Vicenza, insieme a quelli di Milano, Napoli e Torino, è parte delmuseale Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele, Executive Director Arte, Cultura e ...LE REAZIONI «Prima l'hanno trasformata in isola riservata all'élite, ora cercano influencer per rilanciarla. Ci sono centinaia di isole bellissime, in Italia e non. Fatevene ...“Pensiamo unicamente a Sorrento, al suo futuro, ed è per questo che abbiamo deciso di regalare alla città il progetto che, alla luce di tutte le valutazioni tecniche, assolverebbe in modo ottimale al ...