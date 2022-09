lauraboldrini : Per FdI no obbligo vaccinale e no #greenpass. Se negli ultimi due anni avesse governato #Meloni, l’Italia si sareb… - StanTouchot : RT @Gazzetta_it: Nuova ondata di razzismo. Le società di calcio facciano qualcosa #SerieA - sportli26181512 : Nuova ondata di razzismo. Le società di #calcio facciano qualcosa: Nuova ondata di razzismo. Le società di #calcio… - WLT79 : Nuova ondata di goliardia - lc71488535 : RT @Gazzetta_it: Nuova ondata di razzismo. Le società di calcio facciano qualcosa #SerieA -

Virgilio Notizie

In genere funziona così: la Procura Federale apre un'inchiesta, l'indagine dura qualche settimana, si conclude quando l'indignazione suscitata dai più recenti e odiosi episodi di razzismo è in buona ......di booster in maniera tempestiva - avvertono ancora Ecdc - Ema - prima di una potenziale... Più vaccini in arrivo, il rischio caos Lacampagna vaccinale come detto partirà impiegando i ... Covid, drammatica previsione di Pregliasco sulla nuova ondata: perché il rischio contagi torna a salire Con l'autunno alle porte, riprendono gli appelli a vaccinarsi. Soprattutto per le persone fragili Con l'autunno alle porte, riprendono gli appelli a vaccinarsi. Soprattutto per le persone fragili. Nes ...Al via le somministrazioni del vaccino bivalente su Omicron 1. Ma a fine mese potrebbe arrivare quello aggiornato sulla sottovariante Omicron 5 ...