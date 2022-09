Naspi, chi può ricevere in ritardo il pagamento di settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nonostante l’arrivo di imminenti pagamenti alcune province riceveranno in ritardo l’indennità da licenziamento. Ecco i dettagli Tra le spade di Damocle di una nazione c’è la disoccupazione giovanile. Si tratta di un fenomeno che non ha esiti solo sui diretti interessati, ovviamente i giovani, ma riguarda il futuro di un Paese intero: parliamo della debolezza L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nonostante l’arrivo di imminenti pagamenti alcune province riceveranno inl’indennità da licenziamento. Ecco i dettagli Tra le spade di Damocle di una nazione c’è la disoccupazione giovanile. Si tratta di un fenomeno che non ha esiti solo sui diretti interessati, ovviamente i giovani, ma riguarda il futuro di un Paese intero: parliamo della debolezza L'articolo proviene da Consumatore.com.

ServiziAlLavoro : Scatta un nuovo obbligo per chi percepisce la Naspi - - Gian_Cele : @matteorenzi Vallo a raccontare a chi a 50 anni ha perso il lavoro e che grazie a quelle schifezze chiamate Jobsact… - TrendOnline : Arrivano i #pagamenti per #RedditoDiCittadinanza, #Naspi e #bonus 200€ di settembre: quali sono le date ufficiali d… - moneypuntoit : ?? Chi prende la Naspi deve firmare il GOL: cos'è, come funziona e cosa cambia per i disoccupati ?? - Carlo21667591 : @AngeloSantoro @EnricoLetta Questo è vero e lodevole. Infatti il contribuente non si lamenta se con le tasse aiutia… -