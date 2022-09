(Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 6 ott. (Adnkronos) - “Non è la prima volta che collaboriamo con il Gruppo, abbiamo infatti già realizzato un'iniziativa sfidante sull'importante tema della digitalizzazione delle reti di distribuzione con un progetto innovativo di un contatore di ultimissima generazione. SynBioS, che presentiamo in anteprima alla fiera Gastech di Milano, rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra”. Così Cristiano, presidente esecutivo di Pietro Fiorentini Spa, a margine della conferenza di presentazione in anteprima dell'innovativo impianto che sfrutta la tecnologia ‘power to gas' denominato SynBioS, realizzato dal Gruppo, tra le maggiori multiutility nel panorama nazionale, con ladi Pietro Fiorentini. “A legare il Gruppocon la ...

Italiaambiente

... realizzato dal Gruppo Hera incon Pietro Fiorentini, L'Ing. Cristiano, Presidente esecutivo di Pietro Fiorentini Spa, sottolinea i punti in comune della strategia dell'azienda ...Il programma Si comincia Mercoledì 7 con la cena organizzata incon il celeberrimo "Melafumo" di Livorno e la proiezione dell'Europa stupende foto di Massimo. Giovedì 8, dopo l'... Nardi: "Collaborazione con Hera guidata da volontà di innovare" Milano, 6 ott. (Adnkronos) - Non è la prima volta che collaboriamo con il Gruppo Hera, abbiamo infatti già realizzato un iniziativa sfidante sull importante tema della digitalizzazione delle ...(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa di presentazione in anteprima dell’innovativo impianto con tecnologia ‘power to gas’ denominato SynBioS, realizzato dal Gruppo Hera in collaborazione co ...