Meghan Markle a Düsseldorf, con quella scollatura ritrova se stessa (Di mercoledì 7 settembre 2022) La duchessa al lancio degli Invictus Games che si terranno l'anno prossimo nella città tedesca ha optato per un look elegante e informale. Quelle spalle nude sono parte della sua identità: le ricordano la provenienza e il momento felice delle nozze. E anche le volte che ha «forzato» il protocollo reale Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 settembre 2022) La duchessa al lancio degli Invictus Games che si terranno l'anno prossimo nella città tedesca ha optato per un look elegante e informale. Quelle spalle nude sono parte della sua identità: le ricordano la provenienza e il momento felice delle nozze. E anche le volte che ha «forzato» il protocollo reale

