Martina Valdes | la fidanzata di Blanco al comizio di Salvini | bufera sui social E lui la ringrazia così

(Di mercoledì 7 settembre 2022)fa arrabbiare i fan su TikTok, dopo aver postato una foto con Matteo. Ladi, cantante vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, ha partecipato a undel leader della Lega a Salò e l’ha raccontato sui. «Oggi un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto», ha scritto, mostrando poi lo scatto con l’ex ministro. Le polemiche Un video apparentemente innocuo, che ha scatenato però decine di utenti. «Non mi sarei fatta una foto nemmeno pagata», le scrive una ragazza. «Sei di destra? Non ci credo», le commenta un altro. Tanto cheè stata costretta a precisare: «È un video ironico, non parlo di politica, non è nei miei interessi. Calmi tutti», si legge in un commento della ...

Chi èè balzata agli onori delle cronache per la sua storia con il cantante Blanco , che si è legato a lei dopo la sua storia d'amore con la fidanzata storica Giulia ...L'ultima in ordine di tempo a essere finita sotto il fuoco nemico in tal senso è stata, molto nota tra i giovanissimi e fidanzata di Blanco . Le giovani leve che frequentano i social ...6 set 2022 Martina Valdes al comizio di Salvini, il video su Tik Tok: Ecco un mio fan Polemiche dopo il post della ballerina, fidanzata di Blanco, che si… Leggi ...Non è ben chiaro quando in Italia schierarsi a destra sia iniziato a diventare una colpa, un qualcosa da nascondere. Eppure, nel 2022, sui social è quasi vietato dire di avere simpatie per i politici ...