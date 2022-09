Lavezzi torna a Napoli | emozionante messaggio per la città e i tifosi!

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Manca sempre meno all’inizio del match trae Liverpool, gli azzurri si apprestano are in Champions dopo due anni di assenza. L’adrenalina inè altissima, i tifosi non vedono l’ora di assistere al match e difatti, hanno risposto presenti: lo stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito. Ad aumentare questo entusiasmo è anche la presenza a bordocampo di Ezequiel, ex attaccante del, ed ora opinionista di Amazon Prime.In particolare, proprio nella clip iniziale di apertura della serata, il Pocho ha lanciato uncommovente per i napoletani. Di seguito le sue parole:“Apiango sempre, quando parto e quando torno. Sono venuto da lontano, sono diventato uno di loro. Ho imparato anche il ...

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Lavezzi torna a Napoli, oggi sarà al Maradona per Prime Video: ecco dov'era ieri | FOTOGALLERY -

Con l'arrivo in città del Pocho, che avrà un ruolo da opinionista per Amazon Prime Video e ... ma si spera possa esserci il giusto e meritato saluto dell'intero stadio Maradona chesold ..."Joseph, La Iena e Il Pocho" , a scriverlo sul proprio profilo Instagram è il rapper napoletano Clementino che posta uno scatto con il Pocho. CLementino conQuesta sera,allo stadio Diego Armando Maradona in quanto commentatore della gara di Champions League con il Liverpool per Prime Video. Al Pocho è stato regalato anche l'ultimo disco del rapper. ...Torna la Champions League e come lo scorso anno una partita del mercoledì andra in onda su Prime Video , la piattaforma di Amazon. Oggi, ...Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo mercoledì 7 settembre (in ...