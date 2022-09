Inter, niente ritiro in vista del Bayern: ecco il perché della scelta di Inzaghi (Di mercoledì 7 settembre 2022) niente ritiro per l’Inter in vista dell’esordio in Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco Simone Inzaghi ha scelto la via della tranquillità per un gruppo che si è scoperto improvvisamente fragile. In vista del match di questa sera contro il Bayern Monaco la squadra nerazzurra non è rimasta ad Appiano Gentile e duqnue niente ritiro con i giocatori liberi di tornare dalle proprie famiglie. “Inzaghi non ha usato il termine “partita da vincere” perché sa bene che il divario tra le due formazioni è grandissimo. perché dal 2003-04 i tedeschi hanno sempre vinto il match d’esordio nel group stage della Champions e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)per l’indell’esordio in Champions League di questa sera contro ilMonaco Simoneha scelto la viatranquillità per un gruppo che si è scoperto improvvisamente fragile. Indel match di questa sera contro ilMonaco la squadra nerazzurra non è rimasta ad Appiano Gentile e duqnuecon i giocatori liberi di tornare dalle proprie famiglie. “non ha usato il termine “partita da vincere”sa bene che il divario tra le due formazioni è grandissimo.dal 2003-04 i tedeschi hanno sempre vinto il match d’esordio nel group stageChampions e ...

