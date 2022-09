Inter Bayern Monaco 0-0 LIVE | al via il match di San Siro

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Allo Stadio Meazza,si sfidano per la prima giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Meazza, la sfida travalida per la prima giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Al via il3? Kimmich stuzzica subito Onana con due tiri da fuori Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 ...