Il sondaggio in Veneto che allarma Salvini: così Fratelli d'Italia travolge la Lega – I dati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Allarme rosso per Matteo Salvini in Veneto. O meglio, allarme blu scuro, il blu di Fratelli d'Italia. Secondo le ultime stime di voto elaborate da Demos per l'Osservatorio sul nordest del Gazzettino, il partito di Giorgia Meloni avrebbe doppiato la Lega. Il Carroccio ha basi solide in Veneto, con Luca Zaia governa la Regione dal 2010, eppure, oggi, il 31% dei veneti voterebbe per Meloni il prossimo 25 settembre. Chi sceglierebbe Salvini, non è neppure il 15% della popolazione e Forza Italia, l'altro grande partito della coalizione di centrodestra, sarebbe di poco sotto il 10%. Un quadro che raffigurerebbe un rovesciamento nei rapporti interni che in molti avevano preannunciato e che, forse, si sta realizzando nel giro di pochi anni.

