Francesca Fagnani, la confessione su Mentana: "Quando torna a casa..." (Di mercoledì 7 settembre 2022) Intervistata da Leggo , la giornalista e conduttrice di Belve si è confessata dicendo: 'Sono prepotente sempre (non solo in amore). Gelosa all'inizio, poi mi passa'. "Cos'è successo davvero con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Intervistata da Leggo , la giornalista e conduttrice di Belve si è confessata dicendo: 'Sono prepotente sempre (non solo in amore). Gelosa all'inizio, poi mi passa'. "Cos'è successo davvero con ...

fanpage : Francesca Fagnani torna con le sue “Belve”, che andranno in onda tre volte a settimana. “Mi sono conquistata tutto… - RtVecchio : RT @davidedesario: Francesca Fagnani la 'belva': «Sono prepotente, non solo in amore. Il mio carattere? Eredità di mia madre» #solosuLeggo… - lacittanews : «L'Inferno, per quanto la compagnia sia allegra, mi pare troppo. Per il Paradiso non son degna. L'onestà intellettu… - leggoit : Francesca Fagnani la 'belva': «Sono prepotente, non solo in amore. Il mio carattere? Eredità di mia madre»… - davidedesario : Francesca Fagnani la 'belva': «Sono prepotente, non solo in amore. Il mio carattere? Eredità di mia madre»… -