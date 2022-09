ENAC | Concorso per 18 Ispettori del Traffico Aereo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha indetto unPubblico per la ricerca di 18 Profili Professionali come Ispettore dei Servizi di Gestione dele della Navigazione Aerea, per vari settori. L’assunzione è finalizzata all’inserimento a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di diciottodei servizi di gestione dele della navigazione aerea (ATM/ANS) da impiegare nel settore dei servizi del; nel settore dei servizi comunicazione, navigazione e sorveglianza; nel settore dei servizi di meteorologia ...

Miur Istruzione

...170 assunzioni a tempo indeterminato e bandi di, alcuni dei quali già in programma, altri ... 6 posti dall'ANPAL, 15 figure saranno assunte dall', 4 dall'Accademia nazionale dei Lince, per ...... 6 post i all' Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro); 15 posti all'(... leggi ancheCorte dei Conti e Avvocatura dello Stato, al via alle assunzioni: cosa sappiamo ... Concorsi Pubblica Amministrazione, 14Mila Assunzioni in arrivo - MIUR Istruzione