Elodie e Andrea Iannone | la storia continua ma senza aspettative

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Finite le vacanze estivesono tornati a Milano, hanno salutato gli amici e stanno riprendendo il ritmo di sempre ma insieme. E’a rompere il silenzio, beccata di nuovo conha confermato che si frequentano, ha anche aggiunto altro. Alla cantantepiace molto, ovvio che al pilota piace lei, ma c’è qualcosa che li frena. Non vogliono dire molto sul loro legame e mentre i paparazzi li hanno beccati fuori Palazzo Parigi a Milano l’ex alunna di Amici spiega qualcosina a Vanity Fair. Non si nascondono, non si sono mai nascosti, ma evitano troppe tenerezze in pubblico, sorridono ai fotografi, sono complici ma non hanno voglia di ufficializzare unad’amore in cui forse fino in fondo non credono nemmeno loro due. Le parole ...