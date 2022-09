Elezioni 2022 | Salvini | “Pronto per qualsiasi ruolo | anche premier”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –, “fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega Matteoa ‘Il sorpasso’ su Rai Isoradio. “Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sonoa ricoprireche gli italiani vorranno, a partire da quello più importante”. “Saremmo in grado di garantire serenità fiducia, non miracoli, più poliziotti meno clandestini” aggiunge. RUSSIA – “Qualcuno dice cheè amico di Putin, e sciocchezze di questo genere. Vorrei salvare i risparmi degli italiani, non ho mai preso soldi dalla Russia, la smettano di rompere le palle con le spie russe e gli agenti russi”. “Ho solo detto che le sanzioni che dovevano stroncare Putin stanno finanziando la guerra, e ...

Fanpage.it

In videocollegamento da Arcore con 'Porta a Porta' Silvio Berlusconi, in vista delledel 25 settembre, rivela di essere stato da giovane un velocista. Il Cav ha parlato di questo record ...Nel 2018 questi movimenti erano stati visibili intorno al Movimento 5 stelle, nelquegli ... alledel 2013 ha conquistato appena il 2 per cento, per poi crescere al 4 per cento nel 2018. ... Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Meloni a Conte: Senza reddito cittadinanza nessuna rivoluzione sociale. Berlusconi: Non mi candido al Colle, sono vecchio Per il leader di Forza Italia sono “irrealistiche” le ipotesi che parlano della possibilità di governi di salute pubblica dopo le elezioni perchè “ci sarà un governo di Centrodestra solido, capace, ...ROMA - "Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell'energia elettrica. Il vero tema è che nell'ultimo anno, anzi ...