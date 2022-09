Edoardo Bennato a Capaccio Scalo per chiudere la stagione dei grandi eventi estivi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sarà il concerto di– sabato 10 settembre, alle 21.30, in via Magna Grecia a– ala ricca e variegatadegliPaestum. Sono stati – e non sono finiti – oltre cento glicontenuti nel calendario dell’“Estate da vivere” che, a partire da giugno, hanno caratterizzato laestiva della Città dei Templi.pensati per tutti i gusti e le fasce d’età e distribuiti per l’intero territorio comunale: la Clouds Arena, il palco sospeso allestito nel centro storico diCapoluogo, il lungomare di località Laura, il Tempio di Nettuno nell’area archeologica, la piazzetta Basilica di ...

