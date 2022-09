E' un Ufo, solo una nuvola, cosa nasconde? Così "Nope" è diventato un fenomeno mondiale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nell'era degli Avengers , di Star Wars e del ritorno dei Minions , nessuno si sarebbe aspettato un boato simile . Tutto parte da un'immagine. C'è una nuvola ferma sopra una casa di campagna , una ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nell'era degli Avengers , di Star Wars e del ritorno dei Minions , nessuno si sarebbe aspettato un boato simile . Tutto parte da un'immagine. C'è unaferma sopra una casa di campagna , una ...

Matteo94297952 : @_avvocato @MarcoAspia Quindi ha finto l infortunio e andato in belgio solo per depistare e recitare un copione per… - Alfonso37168790 : @matteorenzi Sempre solo chiacchiere per i giovani neanche questa volta sul piatto per noi non avete messo niente.… - Massimomegisti : @cheiuan @Apndp Allora qualcosa non quadra, solo tu ed i tuoi simili dite che i conti della vostre trovate sono i… - b_SANDEUL920320 : B1A4 - SOLO DAY (#4 UFO?): - ariwithoutyok : RT @Malcontenta1: Comunque non vi sembra che una volta si parlasse solo di UFO e alieni? Cioè io ricordo proprio i servizi sul cerchio nel… -