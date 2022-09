“È morta”. Lutto per Vasco Rossi, una brutta notizia arrivata all’improvviso (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un tragico incidente è avvenuto sulla via Flaminia ad Ancona martedì mattina e a perdere la vita è stata Daniela Volponi a soli 57 anni. La donna era una personalità nota nella sua città d’origine, tanto che tutti la conoscevano come ‘Toffee’ per via della sua sfrenata passione per Vasco Rossi. Daniela Volponi è stata investita da un autovettura che procedeva a velocità sostenuta, la donna stava passeggiando con la sua cagnolina Trilly mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali. Ad investirla è stata un’auto di marca Mercedes e la cagnolina, dopo essere uscita illesa dell’incidente, è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine. Vasco Rossi, morta la sua storia fan ‘Toffee’ La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: sembra infatti che la prima auto sia comunque ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un tragico incidente è avvenuto sulla via Flaminia ad Ancona martedì mattina e a perdere la vita è stata Daniela Volponi a soli 57 anni. La donna era una personalità nota nella sua città d’origine, tanto che tutti la conoscevano come ‘Toffee’ per via della sua sfrenata passione per. Daniela Volponi è stata investita da un autovettura che procedeva a velocità sostenuta, la donna stava passeggiando con la sua cagnolina Trilly mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali. Ad investirla è stata un’auto di marca Mercedes e la cagnolina, dopo essere uscita illesa dell’incidente, è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine.la sua storia fan ‘Toffee’ La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: sembra infatti che la prima auto sia comunque ...

ilriformista : La storica fan del Blasco investita mentre portava a passeggio il cane. È in lutto la comunità dei fan del rocker d… - infoitinterno : Vasco Rossi in lutto: è morta Toffee, indaga la polizia - Portinaio : @Giorno_Legnano Morta. Certo che ci sono parole più delicate per parlare di un lutto. Che scribacchini che siete.?? - Portinaio : @EditoreCriseo È morta. Certo che ci sono parole più delicate per parlare di un lutto. Che scribacchini che siete.?? - tribuna_treviso : Originaria di Bibano di Godega, Daniela aveva iniziato a lavorare come collaboratrice scolastica nella sede vittori… -