Crisi energetica | il viceministro Pichetto Fratin | «Il price cap al gas russo non basta | serve un tetto massimo per tutti i venditori E l’Europa è divisa»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Le sensazioni, al terzo piano di Palazzo Madama, sono le stesse che si provano durante un trasloco qualsiasi. Nostalgia, forse ansia. Negli uffici di Forza Italia, tra gli scatoloni, un senatore guarda la parete e si dispiace perché non può portare via con sé una cartina geografica della sua regione: il quadro reca il codice dell’inventario di Palazzo Madama, deve restare qui. Ci accoglie in un’altra stanza ildello Sviluppo economico Gilberto. Nel governo Draghi, gli è stata affidata la delega alle politiche industriali e alle piccole e medie imprese. Ilnon nasconde un certo rammarico verso l’esecutivo: «Un governo talmente largo che è stato in grado di affrontare l’emergenza, ma non ha avuto la capacità di progettare sul medio-lungo periodo». Nello specifico, stiamo ...