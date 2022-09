Coppa Libertadores | l’Athletico Paranaense è la prima finalista

(Di mercoledì 7 settembre 2022)è ladella: superato il Palmeiras per 2-2 dopo l’1-0 dell’andatafa 2-2 con il Palmeiras e diventa ladi questa edizione della. La squadra brasiliana, allenata da Felipe Scolari, ha recuperato il doppio svantaggio e grazie alla vittoria nella gara di andata arriva per la seconda volta nella sua storia in finale delladei Campioni sudamericana. Ad affrontarla sarà la vincente della semifinale tra Flamengo e gli argentini del Velez Sarsfield. L'articolo proviene da Calcio News 24.

