Con 1 arancia | 1 limone e della menta ne preparo a litri | E’ ottimo anche in inverno | 30 Kcal al litro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In questa pagina andremo a leggere come realizzare direttamente nella cucina di casa una bevanda decisamente rinfrescante e gustosa. Questa bevanda è una sorta Mojito per l’o se preferiamo di Fanta fatta in casa che sul palato non sarà mai dolce in modo stucchevole. La ricetta di questa bevanda è composta principalmente da arance e da foglie die sarà molto semplice e veloce da realizzare. Portarla a termine si rivelerà un gioco da ragazzi e già il giorno dopo potremo dissetarci con il frutto del nostro lavoro. Lascio qui di seguito il procedimento e gli ingredienti per poter riempire 1 vasetto dalla capacità di 3. Bevanda fatta in casa al sapore di Mojito: ingredienti. Gli ingredienti da utilizzare per preparare la nostra deliziosa bevanda sono: 300 gr di zucchero o150 gr di stevia (dolcificante) o 390 gr di ...