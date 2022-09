Clamoroso: Tuchel esonerato dal Chelsea, è ufficiale! (Di mercoledì 7 settembre 2022) LONDRA - " Il Chelsea Football Club si è separato oggi dall'allenatore Thomas Tuchel", fa sapere il club londinese sul proprio sito. È ufficiale l'esonero del tecnico tedesco. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 settembre 2022) LONDRA - " IlFootball Club si è separato oggi dall'allenatore Thomas", fa sapere il club londinese sul proprio sito. È ufficiale l'esonero del tecnico tedesco.

colewsky : Tuchel esonerato è clamoroso secondo me - SirWilliamBl : - oikos_ange : Clamoroso Esonerato Tuchel Proprio in questi minuti lo riporta anche @tvdellosport - sportli26181512 : Clamoroso: Tuchel esonerato dal #Chelsea, è ufficiale!: I Blues hanno comunicato l'esonero del tecnico tedesco: fat… - tuttonapoli : UFFICIALE - Clamoroso Chelsea, esonerato Tuchel dopo il ko in Champions con la Dinamo Zagabria -