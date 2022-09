Caso Eitan | il nonno si presenta in tribunale a Pavia per l’interrogatorio | è accusato del rapimento del nipote

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilmaterno diBiran, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone del 23 maggio dell’anno scorso dove morirono 14 persone, si èto aldiper. Shmuel Peleg èdi sequestro di persona aggravato, sottrazione e trattenimento di minore all’estero e appropriazione indebita di passaporto. Secondo le indagini, concluse lo scorso luglio, Peleg avrebbe sottrattodalla tutrice dell’epoca, la zia paterna Aya Biran, portandolo con sé in Israele. Era l’11 settembre 2021 e lì ci è rimasto per tre mesi, fino a quando ildi Tel Aviv non ha deciso di farlo tornare in Italia. Con il59enne Peleg, al momento del ...

SkyTG24 : Caso Eitan, il nonno Shmuel Peleg in tribunale a Pavia -

, i legali del nonno: "Non lo ha rapito, la zia non è affidataria del bimbo" 17 Novembre 2021 Shmuel Peleg con il suo presunto complice, l'autista Gabriel Abutbul Alo, è accusato di ...... ma è bene chiarire subito che la storia del piccolo" il bambino scampato alla strage del ... Il tribunale francese si è subito dichiarato non competente sul, ma il Tribunale di Aosta ha ... Caso Eitan, il nonno Shmuel Peleg in tribunale a Pavia Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo Eitan, il bimbo unico sopravvissuto della tragedia della funivia di Stresa sul Mottarone, si è presentatao oggi al tribunale ...Si è presentato in tribunale, a Pavia, Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo Eitan, unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone. E' accusato del rapimento del bambino, avvenuto l'11 se ...