Calcio: Galatasaray, Icardi atteso in serata per visite e firma (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ex Inter arriverà in prestito dal Psg ISTANBUL (TURCHIA) - Mauro Icardi sarà un giocatore del Galatasaray nella stagione 2022 - 23. Ai margini nel Paris Saint Germain, il 29enne attaccante argentino ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ex Inter arriverà in prestito dal Psg ISTANBUL (TURCHIA) - Maurosarà un giocatore delnella stagione 2022 - 23. Ai margini nel Paris Saint Germain, il 29enne attaccante argentino ...

salvione : ???? #Icardi al #Galatasaray, la trattativa continua ???? ?????? - Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - sportli26181512 : #Icardi a un passo dal #Galatasaray: c'è anche un indizio social: L'attaccante argentino del #Psg dovrebbe passare… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Galatasaray, Icardi atteso in serata per visite e firma - sportli26181512 : #Mertens a Napoli: sempre più probabile la sua presenza allo stadio per il match col Liverpool: La moglie dell'ex a… -