Benno Neumair spavaldo in aula, la maestra racconta: "La madre lo portò da uno stregone" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella prima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha mostrato al suo pubblico alcune immagini dall'aula di tribunale dove si sta svolgendo il processo per il duplice omicidio di Laura Perselli e suo marito Peter Neumair. Alla sbarra Benno, accusato di aver ucciso i suoi genitori e di averne occultato i cadaveri. Non sembra aver convinto nessuno l'idea che il ragazzo in quel momento fosse incapace di intendere e di volere e in aula Benno, sta mostrando, a detta degli esperti, il suo vero volto. Quello di un narcisista che non ama in nessun modo essere contraddetto e che si permette di rispondere a tono, con ironica, sarcasmo e anche rabbia, agli stessi giudici. Un atteggiamento che ha lasciato interdetta anche la sorella del giovane Madè, che si aspettava forse un uomo collaborativo.

