Atletica | storico Gianmarco Tamberi | bis nella Diamond League

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Immensofinale di Zurigo l'oro olimpico ed europeo si conferma campione dellanel salto in alto, conquistando il diamante per il secondo anno consecutivo, di ...

L'impresa di oggi di Tamberi aggiunge argomentazioni alla sua leggenda: nessun altro italiano ha mai vinto il trofeo del massimo circuito mondiale, lui c'è riuscito due volte. La gara dell'...Gianmarco Tamberi ha vinto per la seconda volta consecutiva la Diamond League nel salto in alto. L'azzurro nella Finale di Zurigo ha saltato 2,34 (miglior misura stagionale) precedendo lo statunitense ... Josè Bencosme de Leon direttore tecnico dell'Atletica Cuneo - La Guida Il marchigiano, nelle finali di Diamond League, è padrone della gara di salto in alto, vinta con la misura di 2.34: replicato il successo del 2021.