Apple | la figlia bellissima di Gwyneth Paltrow identica a lei

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Buon sangue non mente: lo dimostrano i figli delle star che spesso dai genitori non hanno ereditato soltanto il talento, ma anche il fascino. L’elenco è molto lungo e ci si aggiunge anche, ladie Chris Martin che èalla mamma. E il confronto è facile dal momento che l’attrice ha pubblicato una – rara – foto con in cui appare non soltanto, ma anche i figlio Moses rispettivamente 18 e 16 anni., ladiche è la sua copia Lunghi capelli biondi, un sorriso genuino e dei bellissimi occhi:Martin,die del cantante dei Coldplay ...

AndyWomenWorld : RT @IOdonna: Ritratto di famiglia di fine estate - IOdonna : Ritratto di famiglia di fine estate -

Il testo è dedicato allaMolly ed è caratterizzato da una melodia molto triste e malinconica. Il video di When We Were Young : C'è, poi,Of My Eye , brano presente in entrambi gli album ...L'attrice e suaindossano entrambe abiti estivi. Per Moses una maglietta a manica lunga bianca e un paio di pantaloncini. In un'altra foto pubblicata dall'attrice su Instagram, la ...Gwyneth Paltrow ha in queste ore conquistato il web con una rarissima foto che la ritrae in compagnia dei due figli, Apple e Moses, nati dal matrimonio con Chris Martin. Uno scatto davvero unico, vist ...Tra poche ore, oltre al lancio dei nuovi iPhone 14, potremmo assistere al debutto di un nuovo indossabile: il tanto vociferato Apple Watch Pro, il primo smartwatch rugged di Cupertino, dal design robu ...