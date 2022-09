Usa, troppi spari e morti: il clamoroso coprifuoco per adolescenti nel Maryland (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il Maryland e l’incredibile nuova regola del coprifuoco, imposta in una sua contea, come riporta Tgcom24. Usa: la troppa violenza spinge una contea del Maryland al coprifuoco La violenza negli Stati Uniti è ormai quasi fuori controllo. Negli ultimi mesi si registrano – seguendo una scia di omicidi impressionante – gli attacchi alle parate di Chicago e Filadelfia dello scorso luglio. In alcune aree si tenta disperatamente di correre ai ripari. Tra queste c’è una contea del Maryland, vicino Washington, che ha imposto il coprifuoco per i giovani, allo scopo di tenerli in casa. In caso di trasgressione, essa verrà punita con la multa. Omicidi e armi da fuoco, alla fine la decisione A parlare è il capo della contea Prince George, Angela Alsobrooks, che annuncia l’incredibile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Ile l’incredibile nuova regola del, imposta in una sua contea, come riporta Tgcom24. Usa: la troppa violenza spinge una contea delalLa violenza negli Stati Uniti è ormai quasi fuori controllo. Negli ultimi mesi si registrano – seguendo una scia di omicidi impressionante – gli attacchi alle parate di Chicago e Filadelfia dello scorso luglio. In alcune aree si tenta disperatamente di correre ai ripari. Tra queste c’è una contea del, vicino Washington, che ha imposto ilper i giovani, allo scopo di tenerli in casa. In caso di trasgressione, essa verrà punita con la multa. Omicidi e armi da fuoco, alla fine la decisione A parlare è il capo della contea Prince George, Angela Alsobrooks, che annuncia l’incredibile ...

