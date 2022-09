US Open, Sinner come Berrettini ai quarti: prima volta nella storia di NY (Di martedì 6 settembre 2022) L’altoatesino ha battuto il bielorusso Ivashka New York e lo Us Open continuano a parlare italiano. Jannik Sinner, così come Matteo Berrettini in campo oggi, accede ai quarti di finale dell’ultima prova Slam. L’altoatesino, vendica Musetti e batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 che l0 aveva battuto al turno prima. È la prima volta che avanza così tanto a New York ed è anche la prima volta nella storia del torneo che due italiani sono ai quarti di una prova Slam, l’ottava volta in generale nella storia. Sinner e Berrettini sono anche la prima coppia a centrare i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 settembre 2022) L’altoatesino ha battuto il bielorusso Ivashka New York e lo Uscontinuano a parlare italiano. Jannik, cosìMatteoin campo oggi, accede aidi finale dell’ultima prova Slam. L’altoatesino, vendica Musetti e batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 che l0 aveva battuto al turno. È lache avanza così tanto a New York ed è anche ladel torneo che due italiani sono aidi una prova Slam, l’ottavain generalesono anche lacoppia a centrare i ...

