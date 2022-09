US Open 2022, Rafael Nadal: “Ho perso perché Tiafoe è stato migliore, ora penso alle mie questioni personali” (Di martedì 6 settembre 2022) In maniera inaspettata è terminata l’avventura a New York di Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.3 del mondo) è stato eliminato negli ottavi di finale degli US Open dall’americano Frances Tiafoe (n.26 del ranking). Una prestazione superba di Tiafoe, vittorioso per 6-4 4-6 6-4 6-3, rispetto a un Rafa non brillantissimo dal punto di vista fisico e con il pensiero alla gravidanza travagliata di sua moglie, Xisca Perello, ricoverata secondo le cronache a Palma di Maiorca a scopo precauzionale. “Non ci sono scuse, Tiafoe ha giocato meglio di me e io non sono riuscito a impormi. Devo fare i miei complimenti a lui e ha meritato la vittoria“, ha raccontato Rafa in conferenza stampa. “Sono stati mesi difficili e io ho lavorato per essere qui nel migliore dei modi, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) In maniera inaspettata è terminata l’avventura a New York di. Lo spagnolo (n.3 del mondo) èeliminato negli ottavi di finale degli USdall’americano Frances(n.26 del ranking). Una prestazione superba di, vittorioso per 6-4 4-6 6-4 6-3, rispetto a un Rafa non brillantissimo dal punto di vista fisico e con il pensiero alla gravidanza travagliata di sua moglie, Xisca Perello, ricoverata secondo le cronache a Palma di Maiorca a scopo precauzionale. “Non ci sono scuse,ha giocato meglio di me e io non sono riuscito a impormi. Devo fare i miei complimenti a lui e ha meritato la vittoria“, ha raccontato Rafa in conferenza stampa. “Sono stati mesi difficili e io ho lavorato per essere qui neldei modi, ma ...

