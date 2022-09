Università di Padova: Concorso per 2 Tecnici di Laboratorio (Di martedì 6 settembre 2022) L’Università di Padova ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Tecnico di Laboratorio per Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, categoria D. L’assunzione è finalizzata ad inserimento a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N36, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l'Università degli studi di Padova - tecnico di Laboratorio per aree analitiche complesse ed emergenti con implicazioni per la medicina traslazionale. Requisiti ed Invio della ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 6 settembre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Tecnico diper Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, categoria D. L’assunzione è finalizzata ad inserimento a tempo pieno ed indeterminato. Bando diViene indetta la selezione pubblica n. 2022N36, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l'degli studi di- tecnico diper aree analitiche complesse ed emergenti con implicazioni per la medicina traslazionale. Requisiti ed Invio della ...

