‘Un’Estate da Re’, concerto-omaggio a De Andrè nei cortili della Reggia (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre ilin programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alladi Caserta, nell’ambitorassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un’Estate da RE torna neidel Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo ...

puntomagazine : Un’Estate da Re, Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini in concerto-omaggio a De Andrè con l’Orchestra e il Coro d… - casertaweb : Un’Estate da RE, l’8 settembre concerto-omaggio a Fabrizio De André nei cortili della Reggia di Caserta - alino_fumetto : Cioè, Mario Morra, del Bagno Elena,in centro Napoli, paga 12K euro ALL'ANNO allo Stato per gestire TUTTA la spiaggi… - newsdinapoli : Un’estate da re, i Carmina Burana incantano il pubblico alla Reggia di Caserta #Attualità #carminaburana #caserta… - gazzettanapoli : La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al debutto di Un’Estate da RE, in una… -