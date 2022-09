Trentacinque persone sono state arrestate nella caccia a Messina Denaro (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Una vasta operazione, nell'ambito delle indagini per la cattura del latitante Matteo Messina Denaro è in corso da parte dei carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, insieme con i carabinieri di Palermo e Catania, del 9 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, degli Squadroni "cacciatori Sicilia" e "cacciatori Calabria", e del 12 Reggimento carabinieri "Sicilia", che hanno eseguito provvedimenti cautelari emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di circa 70 persone, 35 delle quali gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Perquisizioni e sequestri ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Una vasta operazione, nell'ambito delle indagini per la cattura del latitante Matteoè in corso da parte dei carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, insieme con i carabinieri di Palermo e Catania, del 9 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, degli Squadroni "tori Sicilia" e "tori Calabria", e del 12 Reggimento carabinieri "Sicilia", che hanno eseguito provvedimenti cautelari emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di circa 70, 35 delle quali gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Perquisizioni e sequestri ...

