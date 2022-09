Temptation Island, amore al capolinea per una coppia del programma (Di martedì 6 settembre 2022) Una ex coppia di Temptation Island si è divisa. I due parteciparono alla nona edizione del programma decidendo di lasciarsi giunti al falò finale di confronto. Stiamo parlando di Floriana Angelica e Federico Rasa. I due, dopo aver preso la decisione di getto, tornarono insieme e il primo passo verso un chiarimento lo fece Federico. Da allora non si è più saputo molto di questa coppia, almeno fino a qualche ora fa, quando Floriana ha rivelato a mezzo social la fine della sua storia d’amore con Rasa: Mi dispiace dovervi dire che io e Federico non stiamo più insieme già da un po’. I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 settembre 2022) Una exdisi è divisa. I due parteciparono alla nona edizione deldecidendo di lasciarsi giunti al falò finale di confronto. Stiamo parlando di Floriana Angelica e Federico Rasa. I due, dopo aver preso la decisione di getto, tornarono insieme e il primo passo verso un chiarimento lo fece Federico. Da allora non si è più saputo molto di questa, almeno fino a qualche ora fa, quando Floriana ha rivelato a mezzo social la fine della sua storia d’con Rasa: Mi dispiace dovervi dire che io e Federico non stiamo più insieme già da un po’. I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di ...

_L0N3LYH34RT : ma temptation island l’anno prossimo lo fanno? mi manca troppo - forawhile____ : * Floriana e Federico temptation island - vivaipingui : RT @louvesuns: il falò di bigger than me è diventato quello di temptation island - St1LLh0raN : RT @louvesuns: il falò di bigger than me è diventato quello di temptation island - semplicemmaboh : RT @hhrryscheeks: louis che arriva al falò di temptation island -