Secondo appuntamento con la serie Paradiso su Sky Atlantic il 6 settembre, nuovi misteri a Lugano (Di martedì 6 settembre 2022) La serie Paradiso, nuovo format di Sky Original prodotto in Germania, prosegue il 6 settembre in esclusiva su Sky Atlantic, con due nuovi episodi: il format, che ha debuttato in Italia lo scorso 23 agosto, è tratto dal bestseller Funeral For A Dog di Thomas Pletzinger ed è prodotto da Flare Entertainment per Sky Studios. La serie Paradiso è un dramma dall’ambientazione internazionale, interpretato da Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer e Anne Ratte-Polle. In otto episodi racconta le vicende del giornalista Daniel Mandelkern (Schuch), che si mette in viaggio per rintracciare l’acclamato romanziere Mark Svensson (Mücke) nella sua casa che affaccia sul lago di Lugano, finendo coinvolto nel suo passato ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) La, nuovo format di Sky Original prodotto in Germania, prosegue il 6in esclusiva su Sky, con dueepisodi: il format, che ha debuttato in Italia lo scorso 23 agosto, è tratto dal bestseller Funeral For A Dog di Thomas Pletzinger ed è prodotto da Flare Entertainment per Sky Studios. Laè un dramma dall’ambientazione internazionale, interpretato da Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer e Anne Ratte-Polle. In otto episodi racconta le vicende del giornalista Daniel Mandelkern (Schuch), che si mette in viaggio per rintracciare l’acclamato romanziere Mark Svensson (Mücke) nella sua casa che affaccia sul lago di, finendo coinvolto nel suo passato ...

