"Per sostituire al 100% il gas russo servono tre anni" Altro che indipendenza, per l'inverno urge un miracolo (Di martedì 6 settembre 2022) I 20 miliardi di metri cubi di gas provenienti dalla Russia e importati da Eni saranno sostituiti al 50% a partire da questo inverno, all'80% nel 2024 e al 100% nel corso del 2025 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 settembre 2022) I 20 miliardi di metri cubi di gas provenienti dalla Russia e importati da Eni saranno sostituiti al 50% a partire da questo, all'80% nel 2024 e alnel corso del 2025 Segui su affaritaliani.it

CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: L'amara verità: 'Per sostituire al 100% il gas russo servono tre anni' - Affaritaliani : L'amara verità: 'Per sostituire al 100% il gas russo servono tre anni' - DanielaTartagl7 : RT @Presa_Diretta: Gli americani sono pronti a inondarci di gas liquido per sostituire quello russo, il costo ambientale è altissimo, come… - MariannaCafier1 : Per riscaldarsi quest'inverno, gli esperti consigliano di sostituire i termosifoni a gas bruciando castagne. #gas… -