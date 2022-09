Napoli, Di Lorenzo: “Liverpool grande squadra, dobbiamo giocare con coraggio e personalità” (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Domani ci vorrà coraggio e personalità per affrontare un avversario così forte“. Giovanni Di Lorenzo parla alla vigilia del match contro il Liverpool. Il capitano azzurro traccia le linee soprattutto emotive che dovranno caratterizzare la prestazione. “Tornare a giocare la Champions League dopo 2 anni è importantissimo per la squadra e per il Club. E’ una competizione alla quale il Napoli merita di partecipare. Andremo in campo con tanta voglia e molta determinazione e con la spinta del nostro pubblico siamo certi di poter disputare una bellissima partita“ “Abbiamo tante motivazioni per affrontare il Liverpool, una squadra di spessore enorme che ha vinto tanto. Noi dobbiamo andare in campo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Domani ci vorràper affrontare un avversario così forte“. Giovanni Diparla alla vigilia del match contro il. Il capitano azzurro traccia le linee soprattutto emotive che dovranno caratterizzare la prestazione. “Tornare ala Champions League dopo 2 anni è importantissimo per lae per il Club. E’ una competizione alla quale ilmerita di partecipare. Andremo in campo con tanta voglia e molta determinazione e con la spinta del nostro pubblico siamo certi di poter disputare una bellissima partita“ “Abbiamo tante motivazioni per affrontare il, unadi spessore enorme che ha vinto tanto. Noiandare in campo ...

gippu1 : Lorenzo Colombo è il primo giocatore a segnare al #Napoli di De Laurentiis e a chiamarsi come un personaggio di un… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM ???? Una partita straordinaria dei nostri ragazzi che conquistano un punto in casa del Na… - DAZN_IT : '#Liverpool in difficoltà? Non lo direi ad alta voce...' #Napoli, Di Lorenzo chiaro: 'L'obiettivo in… - CalcioTurkey : Lorenzo Colombo ?? Napoli - PianetaN : La domanda di PianetaNapoli, grazie all'inviato e direttore Luigi Giordano a Giovanni Di Lorenzo in conferenza stam… -