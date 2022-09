LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: succede di tutto nel finale! Pedersen vince, Roglic attacca, poi cade ma guadagna 8” su Evenepoel, vittima di una foratura (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 18.21 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Quella che doveva essere poco più che una tappa di trasferimento, ci ha regalato il finale più caotico e ricco di emozioni. Con la speranza che Primoz Roglic non abbia subito gravi conseguenze dalla sua caduta, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani! 18.18 Il migliore azzurro in classifica rimane Edoardo Zambanini, 34° a 59’06”. 18.17 Roglic ha dunque guadagnato 8? su Evenepoel. In sostanza la giuria ha assegnato allo sloveno il tempo dei primi, mentre ad Evenepoel il tempo del primo gruppo all’inseguimento. 18.15 Arriva la nuova classifica generale: 1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA18.21 La nostrafinisce qui. Quella che doveva essere poco più che unadi trasferimento, ci ha regalato il finale più caotico e ricco di emozioni. Con la speranza che Primoznon abbia subito gravi conseguenze dalla sua caduta, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani! 18.18 Il migliore azzurro in classifica rimane Edoardo Zambanini, 34° a 59’06”. 18.17ha dunqueto 8? su. In sostanza la giuria ha assegnato allo sloveno il tempo dei primi, mentre adil tempo del primo gruppo all’inseguimento. 18.15 Arriva la nuova classifica generale: 1Remco Quick-Step Alpha ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Roglic attacca ma cade Evenepoel fora e Pedersen va a vincere!… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: fuga di Okamika e Maté gruppo a 2? - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si parte al via la sedicesima frazione della Vuelta - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… -