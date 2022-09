Affaritaliani : Levi: un manifesto per il libro per la prossima legislatuira -

Agenzia askanews

...'Stiamo chiedendo un'attenzione per il mondo del libro che sia all'altezza del ruolo che essa svolge nell'economia e nella società nazionali - ha sottolineato il presidente di AIE Ricardo Franco...edizione del concorso "Immagini per la Terra" come membro del comitato d'onore insieme a Rita...per la pace e la libertà" (Baldini + Castoldi, 2020). A trent'anni dalla fine della guerra ... Levi: un manifesto per il libro per la prossima legislatuira Martedì, 6 settembre 2022 Home > aiTv > Levi: un manifesto per il libro per la prossima legislatuira Milano, 6 set. (askanews) - Quattro priorità per il libro in Italia. Sono quelle identificate nel ...Liguria. “Valorizzare il valore artigiano come leva di crescita, competitività e sviluppo sociale. Promuovere la ricchezza delle produzioni, le competenze delle persone ed il valore dei territori. Ric ...