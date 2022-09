L’endorsement di Bannon e il ritratto di FT. Riflettori su Meloni (Di martedì 6 settembre 2022) Arrivano dall’estero ancora sostegni, non del tutto nuovi, per la leader di Fratelli d’Italia. “Margaret Thatcher in Italia: Giorgia Meloni affronta il PCC (Partito Comunista Cinese) e la Russia”. Con quest’affermazione, allegando un articolo dell’agenzia Reuters, Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, ha confermato in rete il suo sostegno a favore della giovane politica. Nel testo dell’agenzia, la promessa di Meloni di cercare di limitare l’egemonia economica della Cina e continuare con il sostegno militare all’Ucraina. Il legame tra Meloni e Bannon preoccupa da tempo l’Europa. Era il settembre del 2018 quando Bannon fu ospite di Atreju, l’evento annuale di Fratelli d’Italia e celebrava l’adesione di Meloni al cartello sovranista “Movement” di ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Arrivano dall’estero ancora sostegni, non del tutto nuovi, per la leader di Fratelli d’Italia. “Margaret Thatcher in Italia: Giorgiaaffronta il PCC (Partito Comunista Cinese) e la Russia”. Con quest’affermazione, allegando un articolo dell’agenzia Reuters, Steve, ex stratega di Donald Trump, ha confermato in rete il suo sostegno a favore della giovane politica. Nel testo dell’agenzia, la promessa didi cercare di limitare l’egemonia economica della Cina e continuare con il sostegno militare all’Ucraina. Il legame trapreoccupa da tempo l’Europa. Era il settembre del 2018 quandofu ospite di Atreju, l’evento annuale di Fratelli d’Italia e celebrava l’adesione dial cartello sovranista “Movement” di ...

