La carica dei 65mila al "camice bianco"! (Di martedì 6 settembre 2022) Neppure il governo dei migliori con a capo SuperMario è riuscito a sanare in qualche modo l'assurda contraddizione che vuole ancora il "numero chiuso" a medicina a fronte di ospedali e struttue sanitarie pubbliche che denunciano una preoccupante carenza di personale medico. Quindi anche quest'anno la solita tiritera del "Quizzone"! Sono 65.378 gli aspiranti "dottori"

